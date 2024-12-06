Дариуш считает Рахмонова фаворитом в поединке с Гэрри

Американский боец UFC Бенеил Дариуш предположил, как сложится поединок казахстанца Шавката Рахмонова против ирландца Иэна Гэрри.

«Рахмонов финиширует соперника в третьем раунде. Для меня он большой фаворит предстоящего боя», — цитирует Дариуша Legalbet.kz.

Бой Рахмонова с Гэрри пройдет на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 8 декабря.

30-летний казахстанец провел 18 поединков в профессиональных ММА и одержал досрочные победы в каждом из них. В активе 27-летнего ирландца 15 побед в 15 боях.