Эминов назвал Евлоева будущим чемпионом UFC

Боец лиги «Наше Дело» Мухаммед Эминов оценил шансы российского бойца Мовсара Евлоева в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом.

«Я не знаком с Мовсаром, но я его фанат, хотя даже никогда не видел его вживую. Он симпатизирует как человек и мусульманин. Мне нравится его стиль, это кардиомашина. У Стерлинга против Мовсара нет шансов.

Мовсару нужно подтянуть медийку. Это непобежденный боец. Если в UFC хотят увидеть хорошую версию Евлоева, пусть дадут ему титульный бой с Топурией. Поединок будет интересным и зрелищным.

Я вижу нового чемпиона в ближайшее время. Это Евлоев», — цитирует Эминова «РБ Спорт».

Евлоев и Стерлинг подерутся на турнире UFC 310, который состоится 8 декабря.