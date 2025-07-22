Никита Крылов: дата боя и кто соперник на турнире UFC в июле

Россиянин Никита Крылов встретится с Богданом Гуськовым из Узбекистана встретятся в предварительном карде турнира UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Турнир по смешанным единоборствам будет проходить на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Результаты турнира по смешанным единоборствам можно отслеживать в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

Бойцы выступают в полутяжелом весе. Крылов одержал 30 побед и потерпел 10 поражений в профессиональных ММА, у Гуськова — 17 побед и три поражения в профессиональном рекорде. В предыдущем поединке в UFC Крылов уступил Доминику Рейесу техническим нокаутом, а Гуськов победил Билли Элекану (сдача).