Муслим Салихов: дата боя и кто соперник на турнире UFC в июле

Россиянин Муслим Салихов встретится с бразильцем Карлосом Леалом в предварительном карде UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Поединок состоится на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ), предварительный кард начнется в 19.00 по московскому времени.

Результаты турнира по смешанным единоборствам можно отслеживать в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

В полном объеме турнир покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru. С 21.00 мск трансляцию также будут вести канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Салихов одержал 21 победу и потерпел пять поражений на профессиональном уровне. Леал в профессиональных ММА одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.