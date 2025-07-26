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Никита Крылов — Богдан Гуськов: трансляция боя турнира UFC начнется ориентировочно в 22.00 мск

Никита Крылов и Богдан Гуськов сразятся на турнире UFC в Абу-Даби
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Никита Крылов (Россия) и Богдан Гуськов (Узбекистан) проведут бой в главном карде на турнире UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Поединок на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) начнется около 22.00 по московскому времени. Рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC в Абу-Даби. Результаты боев можно отслеживать в ленте новостей раздела UFC и в матч-центре ММА на нашем сайте.

В прямом эфире поединок и весь главный кард покажут платформа UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне федерального телеэфира).

ММА UFC: Крылов — Гуськов

Крылов одержал 30 побед и потерпел 10 поражений в профессиональных ММА, у Гуськова — 17 побед и 3 поражения.

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Богдан Гуськов
Никита Крылов
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