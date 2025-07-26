Штырков уверен в победе Яна в поединке с Макги

Российский боец ММА Иван Штырков оценил шансы Петра Яна в поединке с американцем Маркусом Макги.

«У Пети есть все шансы победить Маркуса Макги, стопроцентные. Думаю, что Макги не сможет чем-то удивить Петю, если Петя будет в отличной форме, с хорошей мотивацией и в кондициях, бой будет в его сторону. О другом я даже не хочу думать, не вижу, чем Макги может нивелировать работу Пети и как-то его ошарашить. Насколько я знаю, Макги любит проводить бои в стойке, ударке, а это территория Пети. В этом дивизионе Петю в стойке вряд ли кто-то может удивить», — цитирует Штыркова ТАСС.

Бой между Яном и Макги в легчайшей весовой категории состоится на турнире UFC в Абу-Даби 26 июля.

В активе 32-елтнего Яна 18 побед и 5 поражений. На счету 35-летнего Макги 10 побед и 1 поражение.