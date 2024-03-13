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13 марта, 20:17

Нейт Диас и Хорхе Масвидаль подерутся 1 июня по правилам бокса

Давид Хачатрян
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Экс-бойцы UFC Нейт Диас (21-13) и Хорхе Масвидаль (35-17) проведут реванш по правилам бокса 1 июня. Трансляция продается по системе pay-per-view на сайте Fanmio за 47 долларов (4,3 тысячи рублей).

Диас и Масвидаль дрались в 2019 году на UFC 244 за титул BMF. В том поединке Масвидаль победил техническим нокаутом в третьем раунде — врач не позволил Диасу выйти на третий раунд. Бой состоялся на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Нейт Диас
Хорхе Масвидаль
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