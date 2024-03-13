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13 марта, 14:19

Двалишвили рассказал, что его удивило в бою О'Мэлли и Веры

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) признался, что не ожидал, что действующий чемпион в легчайшем весе Шон О'Мэлли (18-1) легко одолеет пятого номера рейтинга Марлона Веру (23-9).

«Я был немного удивлен, что он [О'Мэлли] легко победил Веру, — сказал Двалишвили в интервью MMA Junkie. — Я ожидал, что он выиграет решением, но не таким односторонним. В этом бою он доминировал над «Чито» Верой, и это был действительно односторонний бой. Он не оставил Вере ни единого шанса. Он выиграл легко. Я был немного удивлен этим».

О'Мэлли победил Веру единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Марлон Вера
Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
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