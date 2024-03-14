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14 марта, 06:28

Двалишвили раскритиковал Нурмагомедова. Умар ответил.

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) заявил, что 10-й номер рейтинга в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (17-0) не заслужил драться с третьим номером рейтинга Кори Сэндхэгеном (17-4).

«Почему Умар дерется с Сэндхэгеном, почему он не дерется с [Марио] Баутистой или с кем-то еще? Умар не дрался ни с кем из топ-15. Сэндхэген уже давно в топ-10. Никто не давал мне такого шанса, после того как я ни с кем не дрался. Умар только что дрался с дебютантом. Первые три боя в UFC он дрался с парнями не очень хорошего уровня, я даже не знаю, есть ли они еще в UFC», — сказал Двалишвили в интервью The Schmo, на что Нурмагомедов ответил в соцсети X: «Почему ты так нервничаешь? Расслабься».

Нурмагомедов победил Бекзата Алмахана (14-2) единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26). Бой состоялся 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
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