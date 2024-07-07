Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 06:00

Нэйт Диас — Хорхе Масвидаль по правилам бокса: смотреть трансляцию боя в прямом эфире сейчас

Нэйт Диас проведет поединок против Хорхе Масвидаля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хорхе Масвидаль.
Фото Global Look Press

В ночь с 6 на 7 июня состоится реванш экс-бойцов UFC Нэйта Диаса и Хорхе Масвидаля. 10-раундовый поединок пройдет по правилам бокса. Турнир состоится на арене «Honda Center» в Анахайме (штат Калифорния, США). Начало боя Диас — Масвидаль ожидается в 7.00 по московскому времени.

Их первый бой прошел в 2019 году в рамках турнира UFC 244. Тогда победил Масвидаль техническим нокаутом.

На территории России легальной трансляции боксерского вечера не будет. В прямом эфире турнир покажут на официальной платформе UFC Fight Pass. Также смотреть поединок можно на сервисе DAZN.

Диас в смешанных ежиноборствах провел 37 поединков (24 победы и 13 поражений). На счету Масвидаля в ММА — 35 побед и 17 поражений.

Нейт Диас
Хорхе Масвидаль
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Тренер сборной Германии Вагнер ворвался в судейскую после поражения от Испании
Трусова хочет выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре
Ситуация с рейсами «Аэрофлота» из Шереметьево стабилизирована
Больше часа мучений, голландский камбэчище и первый полуфинал за 20 лет. Что случилось в матче 1/4 финала Евро Нидерланды – Турция
В водопроводной воде Спасска-Дальнего в Приморье нашли кишечную палочку
Умер продюсер «Аватара» и «Титаника» Джон Ландау
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чимаев побьется с экс-чемпионом UFC на Hardcore Fight Show Reality

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости