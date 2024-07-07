В ночь с 6 на 7 июня состоится реванш экс-бойцов UFC Нэйта Диаса и Хорхе Масвидаля. 10-раундовый поединок пройдет по правилам бокса. Турнир состоится на арене «Honda Center» в Анахайме (штат Калифорния, США). Начало боя Диас — Масвидаль ожидается в 7.00 по московскому времени.

Их первый бой прошел в 2019 году в рамках турнира UFC 244. Тогда победил Масвидаль техническим нокаутом.

На территории России легальной трансляции боксерского вечера не будет. В прямом эфире турнир покажут на официальной платформе UFC Fight Pass. Также смотреть поединок можно на сервисе DAZN.

Диас в смешанных ежиноборствах провел 37 поединков (24 победы и 13 поражений). На счету Масвидаля в ММА — 35 побед и 17 поражений.