Бой Махачева и Порье возглавил топ-5 лучших поединков UFC за первую половину 2024 года
UFC представил топ-5 лучших боев лиги по итогам первой половины 2024 года.
Первое место в рейтинге занял поединок россиянина Ислама Махачева и американца Дастина Порье на UFC 302. Махачев победил удушающим приемом в четвертом раунде.
На второй строчке топ-5 лучших боев лиги поединок Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени на UFC 299, на третьей — Вэйли Чжан и Ян Сяонань (UFC 300).
Топ-5 лучших боев в UFC за первую половину 2024 года:
1. Ислам Махачев — Дастин Порье (UFC 302, победа Махачева)
2. Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени (UFC 299, победа Порье)
3. Вэйли Чжан — Ян Сяонань (UFC 300, победа Вэйли)
4. Макс Холлоуэй — Джастин Гэтжи (UFC 300, победа Холлоуэя)
5. Роберт Уиттакер — Пауло Коста (UFC 298, победа Уиттакера)
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