Чимаев побьется с экс-чемпионом UFC на Hardcore Fight Show Reality

Российский боец UFC Хамзат Чимаев проведет схватку с бывшим чемпионом UFC Люком Рокхолдом.

Поединок состоится в рамках реалити-шоу Hardcore Fight Show Reality. Чимаев выполняет на нем роль одного из наставников.

На счету 30-летнего Чимаева 13 побед в 13 поединках в смешанных единоборствах. В своем последнем поединке Хамзат одержал верх над нигерийцем Камару Усманом в октябре прошлого года.

39-летний Рокхолд одержал 16 побед в 22 боях.