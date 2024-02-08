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8 февраля, 10:16

Дана Уайт: «Бой Конора и Чендлера состоится осенью»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что бой между экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) и Майклом Чендлером (23-8) состоится осенью.

«Надеюсь, бой состоится в этом году. Даты пока нет. Я надеюсь на осень. Мы сделаем это осенью», — сказал Уайт на The Pat McAfee Show.

Ранее Макгрегор критиковал UFC за то, что они не дают ему выступать. В начале года ирландец заявил, что бой с Чендлером состоится 29 июня в среднем весе.

Дана Уайт
Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
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