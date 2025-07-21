Петр Ян: «Вижу, что могу победить Двалишвили в реванше»

Российский боец Петр Ян высказался о возможном реванше против чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили.

«В первом бою я не смог показать своих возможностей — это реально аргументированные факты, — приводит Sport24 слова Яна. — Надеемся, что состоится еще один поединок».

В марте 2023 года россиянин проиграл представителю Грузии единогласным решением судей.

«Мераб делает свою работу, у него есть свои сильные стороны, которые он навязывает. Но победить его можно, почему нет? Я вижу, что могу победить его», — заявил Ян.

В субботу, 26 июля, 32-летний Ян проведет бой против американца Маркуса Макги на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

ММА UFC: Ян — Макги