Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

22 июля 2025, 19:33

Хабиб назвал соперников Махачева в случае победы над Маддаленой

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем может провести бой Ислам Махачев в случае победы в потенциальном поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за пояс в полусреднем весе.

«Есть Иэн Гэрри, есть Шавкат Рахмонов, есть Камару Усман. Мне очень тяжело смотреть за спину Делла Маддалене. Он хороший боец. Но если представить гипотетически, я думаю, что может нарисоваться поединок с Камару или Шавкатом, — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Хабиб Нурмагомедов.«За 20 лет мир изменился в худшую сторону. Мы будто в наручниках». Хабиб — об отце, Махачеве, Коноре, Сайтиеве и прогрессе

В середине мая 2025-го Махачев отказался от титула чемпиона в легком весе и перешел в полусредний. 33-летний россиянин за карьеру одержал 27 побед и потерпел 1 поражение в ММА.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
Иэн Мачадо Гэрри
Камару Усман
Хабиб Нурмагомедов
Шавкат Рахмонов
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Блогер Лерчек сама привезла в суд апелляционную жалобу на приговор
В РСТ зафиксировали рост спроса среди россиян на туры в КНДР
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
Параллельный футбол Заболотного. Юридическая колонка Зайцева
Российские синхронисты выиграли пятое золото из пяти на юниорском чемпионате мира
Психолог указала на влияние финансов на самочувствие
Популярное видео
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джон Джонс приедет в Россию на турнир кулачной лиги IBA Bare Knuckle

Муслим Салихов: дата боя и кто соперник на турнире UFC в июле
Новости
RSS RSS
Все новости