Хабиб назвал соперников Махачева в случае победы над Маддаленой

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем может провести бой Ислам Махачев в случае победы в потенциальном поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за пояс в полусреднем весе.

«Есть Иэн Гэрри, есть Шавкат Рахмонов, есть Камару Усман. Мне очень тяжело смотреть за спину Делла Маддалене. Он хороший боец. Но если представить гипотетически, я думаю, что может нарисоваться поединок с Камару или Шавкатом, — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

В середине мая 2025-го Махачев отказался от титула чемпиона в легком весе и перешел в полусредний. 33-летний россиянин за карьеру одержал 27 побед и потерпел 1 поражение в ММА.