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Мойкано — о Царукяне: «Это не тот парень, с которым я хотел бы дружить»

Сергей Ярошенко

Бразильский боец UFC Ренато Мойкано рассказал о своем отношении к Арману Царукяну.

«Не считаю, что Арман Царукян настолько хорош, как о нем говорят. Думаю, Илия Топурия без особых проблем разобрал бы его. У меня нет ничего против Армана, но он не вызывает у меня симпатии. Это не тот парень, с которым я хотел бы дружить. Он слишком высокомерен, а я не особо люблю людей, которые считают, что они лучше других», — приводит слова Мойкано Red Corner MMA.

В своем последнем бою на турнире UFC 300, состоявшемся в апреле 2024 года, Царукян единогласным судейским решением победил бразильца Чарльза Оливейру. Всего на счету 28-летнего бойца 22 победы при трех поражениях в ММА.

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Арман Царукян
Ренато Мойкано
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