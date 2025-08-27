Немков: «Подписал новый контракт с PFL. С UFC возникли недопонимания»

Экс-чемпион Bellator Вадим Немков сообщил, что продолжит выступать в PFL, а переговоры с UFC не увенчались успехом.

«Если честно, у меня контракт закончился, и сейчас я подписал новый контракт с PFL, — сказал Немков «СЭ». — Но были переговоры с UFC, там были свои недопонимания. Плюс условия в разы хуже, чем в PFL. Если бы мне было 20-25 лет, я пошел бы в UFC, конечно. Но когда мне пару фраз сказали, дали понять, что в UFC особо не интересны бойцы из России, то... тоже такой момент. У них своя, видишь, политика. Сказали, бойцы из России пока не нужны, потому что турниры в UFC не проводятся, на трансляциях толком не зарабатывают. А чемпионов уже сколько? Анкалаев, Ислам, потом кто там у нас еще? В каждом весе могут появиться.

Предложили не контракт новичка, там более-менее была сумма, но с учетом того, что там свои моменты были... не хочу рассказывать эти контрактные вещи. В два раза хуже. Мне только 33 года. Сейчас у меня новый контракт на два года. В 35 лет еще можно будет попробовать жигануть. Если, даст бог, здесь получится выиграть у всех и вся, то, я думаю, через два года будет другое отношение ко мне».

Немков — экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе. Он завоевал титул в 2020 году, победив Райана Бейдера, и затем несколько раз успешно защитил пояс, включая победу над Кори Андерсоном. В 2023 году после объединения Bellator и PFL россиянин продолжил карьеру в новом промоушене.