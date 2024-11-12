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Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг: дата и место проведения боя на турнире UFC 310

Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг проведут поединок на турнире UFC 310 7 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Российский боец UFC Мовсар Евлоев
Мовсар Евлоев.
Фото Global Look Press

Российский боец Мовсар Евлоев и американец Алджамейн Стерлинг проведут поединок на турнире UFC 310 в субботу, 7 декабря. Вечер смешанных единоборств пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (штат Невада, США).

Евлоеву — 30 лет, рекорд в профессиональных ММА — 18 побед и 0 поражений. В предыдущем поединке Мовсар победил англичанина Арнольда Аллена в рамках турнира UFC 297 20 января 2024 года единогласным решением судей.

Стерлингу — 35 лет, у него — 24 победы и 4 поражения в профессиональной карьере. В последнем появлении в клетке Алджамейн победил единогласным решением судей американца Кэлвина Каттара на UFC 300 13 апреля 2024 года.

Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
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