Александр Волков и Сирил Ган проведут поединок в турнире UFC 310 7 декабря

Российский боец Александр Волков проведет поединок с французом Сирилом Ганом в турнире UFC 310 в субботу, 7 декабря. Вечер ММА пройдет на арене «Ти-Мобайл» в Парадайсе (штат Невада, США).

У 36-летнего Волкова — 38 побед и 10 поражений в профессиональных ММА. Россиянин одержал 24 победы нокаутом, 4 — сдачей и 10 — решением судей. Предыдущий поединок Драго состоялся 22 июня 2024 года в турнире UFC on ABC против соотечественника Сергея Павловича. Александр победил единогласным решением судей.

32-летний Ган по прозвищу Хороший парень одержал 12 побед и потерпел 2 поражения в профессиональной карьере. Предыдущий бой Сирила датирован 2 сентября 2023 года. В турнире UFC Fight Night 226 француз победил молдаванина Сергея Спивака техническим нокаутом во втором раунде.