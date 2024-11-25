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Сегодня, 16:27

Монсон: «Это последний шанс Яна стать чемпионом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Боец ММА Джефф Монсон в комментарии «СЭ» оценил победу Петра Яна над бразильцем Дейвесоном Фигередо в турнире UFC в Макао (Китай).

«Как я и предсказывал, Ян победил. Полностью согласен с решением судей. Чем ближе бой, тем больше было понимание, что ему нужно побеждать. Он был чемпионом, но потом упустил несколько боев. Сейчас его последний шанс. Если бы он проиграл, его шансы снова стать чемпионом исчезли бы. Ему нужно побеждать, драться с кем-либо», — сказал Монсон «СЭ».

Поединок в легчайшем весе продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина (50-45).

Теперь на счету 31-летнего Яна 18 побед при 5 поражениях на профессиональном уровне.

Джефф Монсон
Петр Ян
UFC
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