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Сегодня, 16:40

Монсон: «Яну нужен соперник, которого он может победить. Надо быть осторожнее с выбором»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский боец ММА американского происхождения Джефф Монсон в комментарии «СЭ» высказался о возможном следующем сопернике бойца UFC Петра Яна.

«Ему нужно быть осторожным с выбором следующего соперника. Петру нужен не тот, с кем он хочет драться, а тот, кого он может победить. Чей стиль будет хорошо сочетаться с его манерой ведения боя.

О'Мэйли или Двалишвили? Они оба сложные. Я не знаю, кто был бы лучшим соперником для Яна. Ему нужно выбрать бойца, который подходит под его стиль. Но, повторюсь, оба его соперника сильные», — сказал Монсон «СЭ».

23 ноября Ян единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Дейвесоном Фигейредо на турнире UFC в Макао (Китай). После поединка он бросил вызов Двалишвили.

На счету 31-летнего Яна 18 побед при пяти поражениях на профессиональном уровне. 33-летний Двалишвили за карьеру одержал 18 побед и потерпел четыре поражения.

Джефф Монсон
Петр Ян
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