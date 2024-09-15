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Мокаев раскрыл, за кого будет болеть в титульном поединке UFC О'Мэлли — Двалишвили

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Непобежденный британский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев поддержал грузина Мераба Двалишвили перед титульным поединком UFC в легчайшем весе против американца Шона О'Мэлли.

«Вперед, Мераб!» — кратко написал Мокаев в социальных сетях.

Бой О'Мэлли и Двалишвили возглавит главный кард турнира UFC 306. На счету действующего чемпиона промоушена 18 побед и одно поражение в карьере. У Двалишвили 17 викторий и четыре поражения в смешанных единоборствах.

Мераб Двалишвили
Мухаммад Мокаев
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