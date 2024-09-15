UFC 306: началась прямая трансляция боев турнира

На телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass началась трансляция турнира UFC 306. Вечер смешанных единоборств проходит на арене «Сфера» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Основной кард стартует в 5.00 по московскому времени.

Турнир UFC 306 возглавит титульный поединок в легчайшей весовой категории Шона О'Мэлли и Мераба Двалишвили. В соглавном поединке состоится бой за титул в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.

На сайте «СЭ» уже началась текстовая онлайн-трансляция турнира. Основной кард в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru.

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