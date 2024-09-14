Туменов: «Шевченко более разносторонний боец, чем Гроссо»

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов поделился мнением о поединке между Валентиной Шевченко и Алексой Гроссо на турнире UFC 306.

«Они же два раза уже дрались. Думаю, в плане арсенала Шевченко более разносторонний боец. Единственное, может быть так, что она уставшая от тренировок, боёв. У каждого бойца есть определенный пик. Кажется, что мы не видим в боях Шевченко той остроты, что была раньше», — сказал Туменов LiveResult.ru.

Бой между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.