Минаков о победителе в потенциальном бою Волкова и Павловича: «Нет однозначного ответа»

Экс-чемпион Bellator Виталий Минаков поделился мыслями о том, кто может стать победителем в потенциальном поединке между Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

«Это интересный вопрос. Говорю в силу своей экспертизы — для меня нет однозначного ответа. Если их развести, потенциал у Павловича выше, но в личном противостоянии опыт Сани Волкова достаточно серьезный. Он тоже очень вырос психологически с того времени. У него своя манера боя. Зависит от того, как Павлович выстроит тактику. Если кто кого обыграет, здесь Волков перебьет. Если Серега будет прессовать, идти вперед, работать первым номером и давить, у него серьезные шансы. Не скажу, что Сергей борец высочайшего уровня, но для ММА у него хорошая борьба. У Павловича выше вариативность, а Саня ждет момента и попадает. Он может проигрывать-проигрывать, но попасть один раз и нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Минакова.

34-летний Волков провел 47 боев в ММА. В его активе 37 побед и 10 поражений. На счету 31-летнего Павловича 1 поражение при 18 победах.