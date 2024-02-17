Мераб Двалишвили: «Защита Альдо от тейкдаунов — 10 из 10. Петра Яна — 8 из 10»

Боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили в интервью СЭ сравнил защиту от борьбы Жозе Альдо и Петра Яна.

— В бою с Петром Яном вы впервые дрались 5 раундов, и провели их все в одном темпе. Мне интересно, на какой раунд пришелся ваш функциональный пик?

— Я бы не сказал, что у меня был пик, я дрался все 5 раундов одинаково. Даже не скажу, что в каком-то раунде я чувствовал себя лучше всего. Как начал бой, так и закончил. У меня хорошее кардио, я очень уверен в нем. Я чувствовал себя отлично каждый раунд, не как с ФРэнки Саенсом. Я не болел, я был здоров.

— Если у Жозе Альдо защита от тейкдаунов 10 из 10, сколько бы вы поставили Яну? Вы перевели его 11 раз, но от остальных 38 попыток он защитился.

— Петру Яну поставлю... 0,2 (смеется). Ладно, шучу. 8 из 10. Поставим ему высокую оценку, у него хорошая защита от тейкдаунов. Но я хитрый боец, я нашел лазейки.

— Почему Альдо перевести сложнее?

— Я делал проход, связывал руки, но он очень хорошо, гибко работал у стены. Он знает, как работать у сетки. И я отпускал захват, потому что мы дрались в условиях большой высоты, я не хотел тратить тут слишком много сил. И я знал, что если его перевести, он все равно встанет. Можно сказать, что я не вкладывал все мои лучшие силы в те попытки тейкдаунов. Мой угол, Алджамейн, кричал, чтобы я переводил его, я как-то пытался, но где-то мне и времени не хватило. В любом случае, он хорошо защищался, и хорошо подгадывал момент для удара коленом. После этих коленей я начал немного побаиваться, что допущу ошибку в проходе и он встретит коленом. Он очень здорово бьет коленями, мы видели, как он нокаутировал коленом других ребят, я не хотел оказаться в их числе. Я решил не рисковать и в то же время решил не тратить слишком много сил на тейкдауны. Но он очень высокого уровня боец.

В ночь на 18 февраля Двалишвили подерется с Генри Сехудо на UFC 298 в Анахайме.