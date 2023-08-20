Мераб Двалишвили обвинил рефери в ранней остановке боя О'Мэлли и Стерлинга

Первый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) раскритиковал рефери Марка Годдарда в якобы ранней остановке чемпионского боя между Шоном О'Мэлли (18-1) и Алджамейном Стерлингом (23-4) на UFC 292.

«Еще одна чертова ранняя остановка! Я молюсь, чтобы ни я, ни мои товарищи больше не встречались с Марком Годдардом в клетке. Мы — бойцы... давайте драться до конца!» — написал Двалишвили в соцсети X.

О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.