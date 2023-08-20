Шон О'Мэлли стал вторым по количеству нокаутов в истории легчайшего дивизиона UFC

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) оформил шестой нокаут в легчайшем дивизионе и сравнялся по этому показателю с Марлоном Верой (21-8) и Робом Фонтом (20-7). Больше всего нокаутов в истории дивизиона имеет только экс-чемпион Ти Джей Диллашоу (17-5), на счету которого восемь досрочных остановок.

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.