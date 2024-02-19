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Сегодня, 07:24

Бикрев: «Видимо, Эрнандеса недооценили перед боем с Копыловым»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев прокомментировал поражение Романа Копылова от Энтони Эрнандеса на турнире UFC 298.

«Большая ошибка, что Эрнандеса, видимо, недооценили. Если честно, я тоже не думал, что он сможет что-то противопоставить Роме и навязать борьбу. Я думал, что это не такого уровня борец, который может создать Копылову проблемы, поэтому для меня было удивлением, что он не дал Роме шансов и был готов к его ударке», — приводит «РБ Спорт» слова Бикрева.

Эрнандес одержал 12-ю победу в карьере при 2 поражениях. Копылов потерпел третье поражение при 12 победах в ММА.

Источник: РБ Спорт
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