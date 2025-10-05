Бокс/ММА
Сегодня, 06:00

Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген: трансляция боя турнира UFC 320

Мераб Двалишвили проведет защиту титула в легчайшем весе на UFC 320 5 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мераб Двалишвили.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Грузинский боец Мераб Двалишвили проведет защиту титула в легчайшем весе против американца Кори Сэндхаген на UFC 320. Шоу проходит на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь на 5 октября. Начало поединка Двалишвили — Сэндхаген ожидается около 6.30 по московскому времени.

ММА UFC: Двалишвили — Сэндхаген

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 320. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В прямом эфире бой можно смотреть на платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ», сайте matchtv.ru, в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko.

Магомед Анкалаев&nbsp;&mdash; Алекс Перейра, Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Кори Сэндхаген.Анкалаев — Перейра, Двалишвили — Сэндхаген. Онлайн-трансляция UFC 320

34-летний Двалишвили в профессиональных ММА одержал 20 побед и потерпел четыре поражения. Рекорд 33-летнего Сэндхагена — 18-5.

Кори Сэндхаген
Мераб Двалишвили
UFC
ММА
