Сегодня, 06:30

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: трансляция боя турнира UFC 320

Магомед Анкалаев проведет реванш с Алексом Перейрой на UFC 320 5 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Магомед Анкалаев.
Фото Getty Images

Чемпион UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев проведет бой-реванш с бразильцем Алексом Перейрой на турнире UFC 320. Событие проходит в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь на 5 октября. Поединок возглавляет кард и начнется ориентировочно в 7.00 по московскому времени.

ММА UFC: Анкалаев — Перейра

Анкалаев и Перейра провели первый бой 9 марта. Магомед взял верх единогласным решением судей и впервые стал чемпионом промоушена, Перейра утратил титул.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 320. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В прямом эфире бой Анкалаева и Перейры транслируют на платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ», сайте matchtv.ru, в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko.

Магомед Анкалаев&nbsp;&mdash; Алекс Перейра, Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Кори Сэндхаген.Анкалаев — Перейра, Двалишвили — Сэндхаген. Онлайн-трансляция UFC 320

33-летний Анкалаев в профессиональных ММА идет со статистикой боев 21-1-1-1. 38-летний Перейра за профессиональную карьеру собрал рекорд 12-3.

Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
