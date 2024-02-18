Чемпион UFC в полулегком весе из Австралии Алекс Волкановки подерется против непобежденного представителя Испании грузинского происхождения Илии Топурии в главном поединке турнира UFC 298. Их бой в Анахайме (США) на территории спортивной арены «Хонда-центр» начнется примерно в 08.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния Волкановски — Топурия пройдет на телеканале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Поединок также покажут по платной подписке в сервисе UFC Fight Pass и на канале «Матч Боец».

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У 35-летнего Волкановски в ММА — 26 побед и три поражения. В последний раз австралиец дрался 21 октября 2023 года. Тогда он проиграл нокаутом россиянину Исламу Махачеву на турнире UFC 294.

На счету 27-летнего Топурии в смешанных единоборствах — 14 побед в 14 боях. 24 июня 2023 года испанец одержал победу единогласным решением судей над американцем Джошом Эмметтом на турнире UFC on ABC 5.

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