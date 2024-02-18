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Сегодня, 07:15

Алекс Волкановки — Илия Топурия: смотреть трансляцию боя UFC 298

В 08.00 начнется трансляция боя UFC 298 Волкановки — Топурия на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Австралийский боец UFC Александр Волкановски.
Александр Волкановски.
Фото Global Look Press

Чемпион UFC в полулегком весе из Австралии Алекс Волкановки подерется против непобежденного представителя Испании грузинского происхождения Илии Топурии в главном поединке турнира UFC 298. Их бой в Анахайме (США) на территории спортивной арены «Хонда-центр» начнется примерно в 08.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния Волкановски — Топурия пройдет на телеканале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Поединок также покажут по платной подписке в сервисе UFC Fight Pass и на канале «Матч Боец».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира UFC 298 в США.

У 35-летнего Волкановски в ММА — 26 побед и три поражения. В последний раз австралиец дрался 21 октября 2023 года. Тогда он проиграл нокаутом россиянину Исламу Махачеву на турнире UFC 294.

На счету 27-летнего Топурии в смешанных единоборствах — 14 побед в 14 боях. 24 июня 2023 года испанец одержал победу единогласным решением судей над американцем Джошом Эмметтом на турнире UFC on ABC 5.

UFC 298: основной кард турнира — расписание главных боев

Илия Топурия, Алекс Волкановски и&nbsp;Роман Копылов. Бой Копылова, Волкановски против Топурии, Двалишвили — Сехудо. Онлайн-трансляция UFC 298
Александр Волкановски
Илия Топурия
UFC
ММА
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