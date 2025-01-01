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Али Абдель-Азиз: «Думаю, Махачев может победить даже Алекса Перейру в полутяжелом весе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, поделился мнением об уровне своего клиента. Он считает, что в категориях от легкой до средней нет бойцов, способных победить Махачева.

«Не думаю, что в какой-то категории от легкой до средней есть боец, способный победить Махачева. В 155, 170 и 185 фунтах он может выиграть у любого. Ислам показывает невероятный прогресс. Думаю, Махачев победил бы даже Алекса Перейру в полутяжелом весе. Клянусь богом. Ислам просто повалит Алекса и выиграет приемом», — приводит слова Абдель-Азиза MMA Junkie.

Менеджер отметил, что Махачев — один из самых универсальных бойцов в истории.

На UFC 311 россиянин проведет с бой с армянином Арманом Царукяном за титул в легком весе. Поединок состоится в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

UFC 311
Али Абдель-Азиз
Ислам Махачев
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