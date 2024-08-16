Адесанья заплакал на пресс-конференции перед боем с дю Плесси на турнире UFC 305

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья не сдержал эмоций после диалога с чемпионом Дрикусом дю Плесси на пресс-конференции перед турниром UFC 305.

Новозеландский боец, говоря о своих родителях, в какой-то момент заплакал.

«Я и мой отец вставали в четыре утра и шли на работу, пока моя мама училась на медсестру. Ты не знаешь мою чертову историю. Не говори обо мне. В бою я тебе все покажу», — сказал Адесанья.

Дю Плесси ответил на это: «Не могу дождаться. Я — первый африканский чемпион».

Затем Адесанья сказал: «Я делаю это для своей семьи, ради тех, кого люблю. Я обычный человек, я мужчина, и я могу плакать и надирать тебе задницу одновременно. В воскресенье я убью твои мечты».

Дю Плесси и Адесанья подерутся за пояс чемпиона в среднем весе 18 августа в главном бою турнира UFC 305 в Перте, Австралия.