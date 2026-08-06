Менеджер Махачева Абдель-Азиз: «Камару Усман стал бы отличным соперником для Ислама»

Менеджер чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева Али Абдель-Азиз назвал самым сложным соперником для своего клиента нигерийца Камару Усмана.

19 июля 39-летний Усман проиграл единогласным решением судей 32-летнему южноафриканцу Дрикусу Дю Плесси на турнире UFC Fight Night 281 в Оклахома-Сити, США. У Усмана 21 победа и пять поражений в профессиональной карьере.

«Камару стал бы отличным соперником для Ислама. Это был бы самый сложный бой для Махачева. Камару справился с парнем, который оказался на девять килограммов тяжелее него в день боя. Не умаляю заслуг Дрикуса, он отличный боец и победил честно. При этом Камару всегда был на высоте, и в конце боя сильно активизировался», — приводит слова Абдель-Азиза MMAJunkie.

На счету 34-летнего Махачева 28 побед и 1 поражение в ММА. 15 августа он проведет бой с 28-летним ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии, США.