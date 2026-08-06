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6 августа, 19:59

Кияшко верит в победу Махачева над Гэрри: «У Ислама больше опыта и технических скиллов»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Известный тренер по ММА Тарас Кияшко поделился с «СЭ» мнением о предстоящем поединке россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330.

Махачев будет защищать чемпионский титул в полусреднем весе.

«Мне нравятся оба бойца. Понятно, что буду болеть за Ислама и ставлю на него. Но Гэрри — непростой парень, на опыте, мотивированный. Кроме того, он много сказал перед боем. Например, что не выйдет из клетки без победы. Он слова на ветер не бросает. Бой будет очень конкурентным. Но думаю, что победу одержит Ислам. У него больше опыта и технических скиллов», — сказал Кияшко «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет в ночь на 16 августа в Филадельфии (США).

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