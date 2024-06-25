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Сегодня, 21:20

Бойца UFC Царукяна дисквалифицировали из-за инцидента с болельщиком

Виктория Кравченко
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Арман Царукян.
Фото Соцсети

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала на девять месяцев российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна за нападение на фаната.

Срок дисквалификации рассчитан до 12 января 2025 года. Она может быть сокращена до полугода, если боец выпустит видеоролик для кампании по борьбе с издевательствами.

Штраф спортсмена составил — 25 тысяч долларов, а также 471,12 доллара из своего гонорара.

Россиянин напал на фаната во время выхода на бой против бразильца Чарльза Оливейры. Позднее россиянин сообщил, что фанат показывал ему нецензурные жесты. При этом сам фанат извинился перед Царукяном и сообщил, что не будет обращаться в полицию.

До конца разбирательства было заморожено 30 процентов гонорара спортсмена, что составило 31,6 тысячи долларов.

Арман Царукян
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