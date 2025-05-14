Абдель-Азиз рассказал детали решения Махачева оставить пояс UFC в легком весе

Менеджер бойцев Али Абдель-Азиз прокомментировал решение Ислама Махачева оставить пояс UFC в легком весе. Он заявил, что на это повлиял приезд вице-президента UFC Хантера Кэмпбелла в Дагестан.

«Если бы Хантер Кэмпбелл не посетил Дагестан, то так гладко это бы не прошло. Я так считаю. В культуре Хабиба Нурмагомедова и Ислама есть правило: если у тебя в доме гость, то с пустыми руками он уйти не должен.

Многие отговаривали Хантера от поездки. А получить визу было очень тяжело — настоящий кошмар. Но он все равно отправился туда, а потом сказал, что это был лучший опыт в его жизни», — цитирует Абдель-Азиза Red Corner MMA.

14 мая глава UFC Дана Уайт объявил о том, что Махачев освободил чемпионский пояс в легком весе и перешел в полусредний вес, чтобы провести бой с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Дата и место пока не определены.