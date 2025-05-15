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15 мая 2025, 00:20

Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов: дата и соперник по следующему бою UFC

Шарабутдин Магомедов проведет поединок с Марком-Андре Баррио на UFC on ABC 9 26 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов.
Фото соцсети

Российский средневес Шарабутдин Магомедов проведет поединок против канадского бойца Марка-Андре Баррио в рамках турнира UFC on ABC 9 в субботу, 26 июля. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «Etihad Arena» в Абу-Даби (ОАЭ).

30-летний Магомедов имеет рекорд в ММА — 19 побед и одно поражение. В последнем поединке, который состоялся в феврале 2025-го на UFC Fight Night 250, он проиграл Майклу Пэйджу единогласным решением судей.

На счету 35-летнего Баррио в профессиональной карьере — 16 побед и девять поражений. Предыдущий раз он выходил в октагон в мае 2025 года. На UFC 315 канадец нокаутировал Бруно Силву.

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Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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