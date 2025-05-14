Махачев оставил чемпионский титул в легком весе и перешел в полусредний вес

Глава UFC Дэйна Уайт объявил, что российский боец Ислам Махачев оставил вакантным чемпионский титул в легком весе.

Россиянин перешел в полусредний вес, чтобы провети бой с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. Дата и место пока не определены.

Российский боец владеет титулом UFC в легком весе с 22 октября 2022 года, когда победил Чарльза Оливейру. С тех пор он провел рекордные четыре защиты пояса.

33-летний Махачев всего за карьеру одержал 27 побед и потерпел 1 поражение в ММА. У 28-летнего Маддалены 18 побед при 2 поражениях. 10 мая 2025 года он завоевал чемпионский титул полусреднего веса в UFC.