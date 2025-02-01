UFC Fight Night 250: расписание карда и результаты боев турнира

Турнир UFC Fight Night 250 пройдет в субботу, 1 февраля.

Вечер ММА состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Всего в карде — 11 боев, в основном карде — пять поединков.

Главный бой турнира — противостояние Исраэль Адесанья (24-4) и Нассурдин Имавов (15-4). В соглавном событии вечера Шарабутдин Магомедов (15-0) проведет поединок против Майкла Пэйджа (22-3).

Начнется шоу с прелимов в 17.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 20.00 мск.

UFC Fight Night 250: расписание и результаты боев турнира

Главный кард (с 20.00 мск)

Исраэль Адесанья (24-4) — Нассурдин Имавов (15-4)

Шарабутдин Магомедов (15-0) — Майкл Пэйдж (22-3)

Сергей Павлович (18-3) — Жаирзиньо Розенстрайк (15-5)

Саид Нурмагомедов (18-3) — Винисиус де Оливейра (21-3)

Мухаммад Наимов (11-3) — Каан Офли (12-3-1)

Предварительный кард (с 17.00 мск)

Шамиль Газиев (13-1) — Томас Петерсен (9-2)

Джордан Левитт (11-3) — Абдул Карим Аль-Сельвади (15-4)

Терренс Маккинни (15-7) — Дамир Хадзович (14-7)

Фарес Зиам (16-4) — Майк Дэвис (11-2)

Богдан Град (14-2) — Лукас Александер (8-4)

Хамди Абделвахаб (5-0-0-1) — Джамал Поджс (11-4)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий UFC Fight Night 250. Результаты противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

Все бои турнира UFC Fight Night 250 в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Начало — в 17.00 мск. Бои основного карда можно смотреть на телеканале и сайте «Матч ТВ», в ретрансляции федерального канала — платформы «Кинопоиск» и Okko. Начало трансляции — в 20.00 мск.