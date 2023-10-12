Майкл Биспинг — о бое Махачева и Волкановски: «Алексу есть что терять»

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) не согласился с тем, что для действующего чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски (26-2) реванш на коротком уведомлении с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (24-1) — это выигрышная ситуация.

«Некоторые могут сказать, что, мол, Волкановски ничего не теряет, потому что, даже если он проиграет, он все равно останется чемпионом — он просто не будет двойным чемпионом, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Он получит признание бойцов и фанатов за то, что вышел на бой с более крупным бойцом на коротком уведомлении. Но это не совсем так. Если Волкановски проиграет реванш, то, давайте будем честны, ему не дадут третьего шанса побороться за титул в легком весе. Вот в чем реальный риск.

Кроме того, на карту поставлено то, кто из них двоих является лучшим бойцом. Если Ислам выиграет, то он навсегда войдет в историю как боец, который был лучше Волкановски. Поэтому для Волкановски это очень серьезный бой. На карту поставлена его гордость, наследие. Если ему удастся стать двойным чемпионом, то он будет настоящим чудом».

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.