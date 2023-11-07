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Масвидаль пошел на сделку со стороной обвинения в деле о нападении на Ковингтона

Давид Хачатрян
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В понедельник экс-боец UFC Хорхе Масвидаль (35-17) пошел на сделку со следствием, в результате которой с него были сняты два обвинения в совершении тяжких преступлений в связи с нападением на Колби Ковингтона (17-3) в марте 2022 года.

Как сообщает MMAjunkie, в рамках сделки Масвидаль признал себя виновным по обвинению в нанесении побоев.

Тем не менее с Масвидаля сняли обвинение в преступном посягательстве. За это обвинение бывшему претенденту на титул чемпиона UFC в полусреднем весе грозило до 15 лет лишения свободы и/или штраф в размере 10 000 долларов. Сейчас Масвидалю осталось лишь выплатить судебные издержки. Как сообщается, Ковингтону было предоставлено право присутствовать в суде, однако он не явился.

Масвидаль напал на Ковингтона возле ресторана в Майами через несколько дней после их боя на UFC 272, который Ковингтон выиграл единогласным решением (49-46, 50-44, 50-45). Ковингтон заявил, что в результате инцидента он получил «черепно-мозговую травму», перелом зуба, ссадину на запястье и существенные повреждения часов Rolex. Ковингтон подчеркнул, что во время нападения Масвидаль сказал ему: «Ты не должен был говорить о моих детях».

Колби Ковингтон
Хорхе Масвидаль
UFC
ММА
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