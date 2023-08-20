Марлон Вера победил Педро Муньоса на UFC 292
Шестой номер рейтинга UFC в легчайшем весе эквадорец Марлон Вера (21-8) победил 10-го номера рейтинга бразильца Педро Муньоса (20-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
Бой состоялся 19 августа в главном событии номерного турнира UFC 292 в Бостоне, США.
Вера прошлый бой проиграл четвертому номеру рейтинга Кори Сэндхэгену (17-4) раздельным решением судей (47-48, 50-45, 49-46). Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.
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