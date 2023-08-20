Утром 20 августа в Бостоне (США) чемпион UFC легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг и второй номер рейтинга дивизиона Шон О'Мэлли проведут бой за титул на турнире UFC 292. Их поединок на спортивной арене «TD Garden» возглавит вечер смешанных единоборств.

О'Мэлли и Стерлинг появятся в октагоне около 07.00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» бесплатно покажет видеотрансляцию боя в прямом эфире. UFC 292 также можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 292.

28-летний О'Мэлли по прозвищу «Сахарок» одержал в ММА 16 побед при одном поражении и одном поединке признаным несостоявшимся. На счету 34-летнего Стерлинга по прозвищу «Мастер фанка» — 23 победы и три поражения.