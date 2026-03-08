Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра проведут бой на турнире UFC 326 8 марта

Американский боец Макс Холлоуэй и бразилец Чарльз Оливейра проведут бой в легком весе на турнире UFC 326 в ночь с 7 на 8 марта. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало главного боя — ориентировочно в 7.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 326 Холлоуэй vs Оливейра.

ММА UFC: Холлоуэй — Оливейра

34-летний Холлоуэй одержал 27 побед и потерпел восемь поражений в ММА. Его рост — 180 см, размах рук — 175 см.

36-летний Оливейра в профессиональной карьере одержал 36 побед, потерпел 11 поражений и еще один бой признан несостоявшимся. Рост Чарльза — 178 см, размах рук — 188 см.

Главный бой UFC 326 показывают платформа UFC Fight Pass, телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ» (с сайтом), онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko (в федеральном эфире).

За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА сайта «СЭ».