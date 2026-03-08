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8 марта, 06:38

В UFC объявили кард турнира в Белом доме

Павел Лопатко

В UFC назвали пары бойцов, которые примут участие в турнире в Белом доме. Он запланирован на 14 июня 2026 года.

Главным в карде турнира станет поединок грузина Илии Топурии и американца Джастина Гейджи за титул чемпиона в легком весе.

Титул временного чемпиона в тяжелом весе разыграют Алекс Перейра (Бразилия) и Сирил Ган (Франция).

Также состоятся поединки Шона О'Мэлли (США) и Айманна Захаби (Канада), Маурисио Руффи (Бразилия) и Майкла Чендлера (США), Бо Никала (США) и Криса Дакаса (США) и Диего Лопеса (Бразилия) и Стива Гарсии (США).

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