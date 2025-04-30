UFC on ESPN 67 пройдет в Де-Мойне в ночь на 4 мая

Турнир UFC on ESPN 67 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 3 на 4 мая. Событие пройдет в Де-Мойне (штат Айова, США) в спортивном комплексе «Уэллс Фарго Арена».

Время начала боев турнире UFC on ESPN 67

Вечер ММА начнется с боев предварительного карда в 2.00 4 мая по московскому времени, главный кард — в 5.00.

В качестве главного события вечера запланирован бой в легчайшем весе между американцем Кори Сэндхегеном и бразильцем Дейвисоном Фигейреду. В соглавном поединке сойдутся голландец Рейнир де Риддер и американец Бо Никал.

Кто еще выступает на UFC on ESPN 67

В предварительном карде турнира состоится поединок легчайшего дивизиона между россиянкой Яной Сантос (до замужества Куницкая) и американкой Мишей Тейт, в другом — россиянин Азамат Бекоев подерется с американцем Райаном Лодером.

Кард боев UFC on ESPN 67 4 мая (воскресенье)

Главный кард

Кори Сэндхеген (17-5) — Дейвисон Фигейреду (24-4-1)

Рейнир де Риддер (18-2) — Бо Никал (7-0)

Сантьяго Понзиниббио (30-8) — Даниэль Родригез (18-5)

Монтел Джексон (14-2) — Даниэль Маркос (17-0-1-1)

Кэмерон Смотерман (12-4) — Серхий Сидей (11-2)

Джереми Стивенс (29-21-0-1) — Мэйсон Джонс (12-2-0-1)

Предварительный кард

Яна Сантос (15-8-0-1) — Миша Тейт (20-9)

Азамат Бекоев (19-3) — Райан Лодер (7-1)

Марина Родригес (17-5-2) — Джиллиан Робертсон (15-8)

Гастон Боланос (8-4) — Ле Куанг (8-2)

Томас Петерсен (9-3) — Дон Тэйл Майес (11-8)

Джулианна Миллер (3-3) — Ивана Петрович (7-2)

Где смотреть UFC on ESPN 67

Турнир в полном объеме будут показывать официальное приложение UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец» (на платной основе). Старт трансляции — в 2.00 4 мая.

Главный кард в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно). Кроме того, главные бои вечера можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеканала). Начало эфира — 5.00 мск.

Ключевые события и результаты боев UFC on ESPN 67 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.