Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

30 апреля, 11:15

UFC on ESPN 67 Сэндхаген — Фигередо: дата турнира, кард боев, где смотреть трансляцию

UFC on ESPN 67 пройдет в Де-Мойне в ночь на 4 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир UFC on ESPN 67 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 3 на 4 мая. Событие пройдет в Де-Мойне (штат Айова, США) в спортивном комплексе «Уэллс Фарго Арена».

Время начала боев турнире UFC on ESPN 67

Вечер ММА начнется с боев предварительного карда в 2.00 4 мая по московскому времени, главный кард — в 5.00.

В качестве главного события вечера запланирован бой в легчайшем весе между американцем Кори Сэндхегеном и бразильцем Дейвисоном Фигейреду. В соглавном поединке сойдутся голландец Рейнир де Риддер и американец Бо Никал.

Кто еще выступает на UFC on ESPN 67

В предварительном карде турнира состоится поединок легчайшего дивизиона между россиянкой Яной Сантос (до замужества Куницкая) и американкой Мишей Тейт, в другом — россиянин Азамат Бекоев подерется с американцем Райаном Лодером.

Кард боев UFC on ESPN 67 4 мая (воскресенье)

Главный кард

  • Кори Сэндхеген (17-5) — Дейвисон Фигейреду (24-4-1)

  • Рейнир де Риддер (18-2) — Бо Никал (7-0)

  • Сантьяго Понзиниббио (30-8) — Даниэль Родригез (18-5)

  • Монтел Джексон (14-2) — Даниэль Маркос (17-0-1-1)

  • Кэмерон Смотерман (12-4) — Серхий Сидей (11-2)

  • Джереми Стивенс (29-21-0-1) — Мэйсон Джонс (12-2-0-1)

Предварительный кард

  • Яна Сантос (15-8-0-1) — Миша Тейт (20-9)

  • Азамат Бекоев (19-3) — Райан Лодер (7-1)

  • Марина Родригес (17-5-2) — Джиллиан Робертсон (15-8)

  • Гастон Боланос (8-4) — Ле Куанг (8-2)

  • Томас Петерсен (9-3) — Дон Тэйл Майес (11-8)

  • Джулианна Миллер (3-3) — Ивана Петрович (7-2)

Где смотреть UFC on ESPN 67

Турнир в полном объеме будут показывать официальное приложение UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец» (на платной основе). Старт трансляции — в 2.00 4 мая.

Главный кард в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно). Кроме того, главные бои вечера можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеканала). Начало эфира — 5.00 мск.

Ключевые события и результаты боев UFC on ESPN 67 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бо Никал
Дейвесон Фигередо
Кори Сэндхаген
Ренье де Риддер
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Зубайра Тухугов заключил с Хабибом и Махачевым спор на 5 миллионов рублей

Зайнуков — о схватке с Царукяном: «Брошу вызов Махачеву после победы над Арманом»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости