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3 марта, 17:21

Глава Universal Fighters Джарбаев: «Наша задача — подготовить чемпиона UFC»

Ана Горшкова
Корреспондент

Владелец бойцовского клуба Universal Fighters (UF) Асхаб Джарбаев заявил, что UF ставит цель подготовить чемпиона UFC.

Бойцовский клуб UF насчитывает 83 филиала, в том числе в России, Испании, Черногории, Турции, Саудовской Аравии и Таджикистане. В составе команды тренируются такие бойцы, как чемпион лиги Fight Nights Владимир Минеев, чемпион ACA Муслим Магомедов, претендент на титул чемпиона ACA Узаир Абдураков, боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) и многие другие. Главным тренером команды является Расул Магомедалиев.

«Это новая страница в истории Universal Fighters, и я рад быть к ней причастным, — приводит слова Джарбаев пресс-служба клуба. — Мы уже сейчас готовим несколько больших проектов, в том числе всесезонную базу на берегу Каспийского моря, где спортсмены смогут не только тренироваться, но и проживать, получать медицинские услуги и все необходимое для полноценной подготовки.

Также у нас уже завершено строительство аналогичной базы на Ирганайском водохранилище, там идут косметические работы. Наша задача — дать необходимые возможности для появления новых звезд в единоборствах, а также для подготовки спортсменов чемпионского калибра. Хочется, чтобы в составе клуба был чемпион UFC!»

Организация Universal Fighters была создана в 2016 году. Помимо спортивных залов, клуб также развивает односменную лигу, которая проводит турниры по всему миру.

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