Махачев рассказал, что намерен провести следующий бой ближайшей зимой

Обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев рассказал, что его следующий бой может состояться в ближайшем декабре или январе.

«Соперник, скорее всего, Арман Царукян, он первый претендент. У меня сейчас небольшая травма, но я уже долечиваю ее. В конце года или январе я буду готов», — цитирует Махачева ТАСС.

Ранее боец признался «СЭ», что снова начал следить за футболом после выхода махачкалинского «Динамо» в РПЛ.

32-летний Махачев имеет на своем счету 26 побед и 1 поражение. Ранее он перенес операцию в связи с травмой руки.